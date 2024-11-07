Росіяни вдарили по Запоріжжю п'ятьма авіабомбами

Вдень четверга, 7 листопада, росіяни масовано атакували Запоріжжя. Окупанти обстріляли місто п'ятьма керованими авіаційними бомбами. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Повітряну тривогу у Запоріжжі оголосили о 14:05. Жителів області попередили про загрозу застосування росіянами керованих авіабомб. О 15:00 начальник ОВА Іван Федоров повідомив, що росіяни вдарили по місту п’ятьма КАБами.

За словами Івана Федорова, що у місті зафіксували влучання у житлові будинки та лікарню. Також внаслідок атаки є поранені.

Секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко повідомила, що в одному із районів міста, де зафіксовано влучання, розгорнули Пункт незламності. Також на місці події працюють аварійні служби, групи екстреної медичної допомоги, комунальники та представники соцзахисту.

Як повідомила кореспондентка «Радіо Свобода», внаслідок обстрілу отримали поранення п’ятеро працівників лікарні.

Станом на 16:00, за інформацією Івана Федорова, попередньо внаслідок атаки загинула одна людина, ще 10 людей отримали поранення, серед них – однорічна дитина. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

Запорізька міська адміністрація опублікувала відео пошкодженого медичного закладу.

Нагадаємо, у вівторок, 5 листопада, російські військові вдарили по обʼєкту інфраструктури у Запоріжжі. Внаслідок атаки загинуло шестеро людей.