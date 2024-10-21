Росіяни вдарили по дитячому садку у Запоріжжі

Вранці понеділка, 21 жовтня, росіяни вкотре атакували Запоріжжя. Окупанти поцілили у дитячий садок. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Повітряну тривогу на Запоріжжі оголосили близько 09:10. Жителів області попередили про загрозу ударів балістичними ракетами. Вже о 09:15 у обласному центрі пролунали вибухи, начальник ОВА повідомив, що росіяни завдали удару по житловому кварталу Запоріжжя. Згодом стало відомо, що окупанти поцілили у дитячий садок.

На місці події працюють екстрені служби. Станом на 11:30 відомо про сімох постраждалих внаслідок атаки. Двох з них рятувальники дістали з-під завалів частково зруйнованої двоповерхової будівлі дитсадка.

«Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені легкові автомобілі, що знаходились поруч. Вогнеборці приборкали пожежу у двох металевих гаражах», – повідомили у ДСНС.

Крім того, вибухова хвиля пошкодила у місті щонайменше 30 будинків.

Доповнено. О 13:37 начальник ОВА Іван Федоров повідомив, що рятувальники дістали з-під завалів загиблого чоловіка. Крамі того, кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 14, троє з них – у важкому стані.

Нагадаємо, ввечері 19 жовтня росіяни керованими авіабомбами атакували центральну частину Запоріжжя. Внаслідок обстрілу постраждали десятеро людей, серед них – двоє дівчат 9 та 13 років. Їх госпіталізували до лікарні.