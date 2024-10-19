Росіяни атакували центр Запоріжжя

Ввечері суботи, 19 жовтня, росіяни вкотре атакували Запоріжжя. Окупанти вдарили керованими авіабомбами по центральній частині міста. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Повітряну тривогу у Запоріжжі оголосили о 17:10. Містян попередили про загрозу застосування росіянами керованих авіаційних бомб. Близько 18:00 у місті пролунали вибухи. Начальник ОВА Іван Федоров повідомив, що окупанти двічі вдарили по центральній частині міста. Одне із влучання сталось біля гіпермаркету.

Внаслідок обстрілу постраждали восьмеро людей, серед них – двоє дівчат 9 та 13 років. Їх госпіталізували до лікарні.

«Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Після огляду лікарів та надання першої допомоги двоє чоловіків та жінка від госпіталізації відмовилися. Інших постраждалих медики зараз оглядають», – повідомив Іван Федоров.

Попередньо, внаслідок російських обстрілів 12 будинків зазнали пошкоджень у трьох районах міста. На місці події працюють екстрені служби.

«Надзвичайники вивільнили автівку, затиснуту воротами автомийки. До ліквідації наслідків залучено 13 рятувальників та 3 одиниці техніки», – повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 19 жовтня, росіяни випустили по Україні 98 ударних БпЛА та шість ракет. Внаслідок атаки загинули житель Сумщини та жителька Черкащини.