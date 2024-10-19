Сили ППО знищили три ворожі безпілотники над Сумською областю

У ніч на 19 жовтня російська армія завдала авіаційного удару по Шосткинській громаді на Сумщині. Ворог випустив по області керовані авіабомби та ударні БпЛА Shahed. Про це повідомили в Сумській ОВА.

«Унаслідок ворожої атаки, попередньо поранення отримали семеро людей. Пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури. Знеструмлено ряд населених пунктів Шосткинщини», – зазначили в повідомленні.

За інформацією обласної військової адміністрації, електропостачання частково відновлено. На місцях влучань працюють всі необхідні служби, діє штаб ліквідації наслідків ворожої атаки. Відомо, що Повітряні сили знищили три дрони-камікадзе Shahed над Сумською областю.

У пресслужбі АТ «Сумиобленерго» повідомили, що на території області ввели графіки аварійних відключень із 1 по 5 черги. Зокрема будуть знеструмлені споживачі в Шосткинському, Конотопському і частині Сумського району.

Згодом у ДСНС України повідомили, що ворог завдав удару по пожежно-рятувальному підрозділу Шостки. На фото з наслідками атаки по підрозділу видно часткові руйнування будівель.

«На момент атаки особовий склад перебував в укритті.П’ятеро рятувальників отримали поранення, їх госпіталізували. Пошкоджено будівлі та 6 одиниць техніки ДСНС», – ідеться в повідомленні.

Близько 10:35 у прокуратурі Сумщини уточнили, що кількість поранених унаслідок авіаударів по Шостці зросла до восьми. Також пошкоджений навчальний та медичний заклади, низка установ, житлові будинки та транспортні засоби. За інформацією прокурорів, росіяни скинули три керовані авіаційні бомби на центральну частину міста близько 00:20.

Доповнено о 13:26. Під завалами однієї з будівель у Шостці, яку вночі атакувала Росія, рятувальники знайшли тіло вбитого чоловіка, повідомили у прокуратурі Сумщини.