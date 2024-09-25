Обстріли Новослобідської громади тривають з квітня 2022 року

Минулої доби, 24 вересня, росіяни атакували Сумську область керованими авіабомбами, внаслідок чого в одному з районів загинула людина. Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної адміністрації.

Загалом окупанти здійснили 90 обстрілів Сумщини за добу – зокрема, в області лунало 26 вибухів від керованих авіабомб. Обстріли припали на 15 громад області – здебільшого постраждало прикордоння.

«Новослобідська громада: зафіксовано пуски КАБ (дев’ять вибухів), обстріли з використанням FPV дронів (два вибухи), внаслідок чого загинула одна цивільна особа», – повідомили у пресслужбі Сумської ОВА.

Скільки років було загиблій людині, у пресслужбі ОВА не уточнили. Зазначимо, Нова Слобідка, яка є центром громади, розташована всього за 6 км від українсько-російського кордону та регулярно зазнає обстрілів з боку окупантів.

Зазначимо, на початку повномасштабного вторгнення Новослобідська громада перебувала під окупацією до виходу російських військ із Сумщини. Обстріли громади не припинялися з квітня 2022 року.