Наслідки російської атаки на Черкащину

Росіяни атакували Україну ударними БпЛА та керованими авіаційними ракетами. Внаслідок атаки на Черкащині загинула жінка. Про це у суботу, 19 жовтня, повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За словами Ігоря Табурця росіяни масовано атакували Уманський район Черкаської області. Внаслідок атаки отримала поранення жінка 1961 року народження. Постраждалу у важкому стані госпіталізували до лікарні, але лікарі не змогли її врятувати. Від отриманих травм жінка померла у медичному закладі.

Крім того, у Черкаському районі росіяни атакували об’єкт критичної інфраструктури, ще один ударний безпілотник влучив у складське приміщення приватного підприємства. На місці події розпочалась пожежа, яку загасили рятувальники. Один працівник підприємства отримав поранення, проте від госпіталізації відмовився.

Зазначимо, що близько 13:00 у Повітряних силах повідомили, що загалом в ніч на 19 жовтня росіяни випустили по Україні близько 98 ударних БпЛА та шість керованих авіаційних ракет Х-59\69. Сили ППО збили 42 дрони-камікадзе та чотири російські ракети. Ще 46 ударних БпЛА – локаційно втрачено.

Нагадаємо, в ніч на 19 жовтня росіяни вдарили по центру Шостки Сумської області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще восьмеро людей отримали поранення.