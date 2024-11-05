Росіяни вдарили по інфраструктурному об'єкту у Запоріжжі

Вранці вівторка, 5 листопада, російські військові вдарили по обʼєкту інфраструктури у Запоріжжі. Внаслідок атаки загинуло шестеро людей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Повітряну тривогу у Запоріжжі оголосили о 09:00. Жителів міста та області попередили про загрозу ударів балістичними ракетами. Вже о 09:40 у місті пролунали вибухи.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що росіяни влучили у обʼєкт інфраструктури. Згодом він розповів, що внаслідок атаки загинуло шестеро людей, ще 16 – отримали поранення. Крім того, на місці влучання виникла пожежа.

Всім постраждалим надають медичну допомогу, на місці події працюють екстрені служби.

Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що кількість травмованих зросла до 20 людей. Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Доповнено. Іван Федоров повідомив, що внаслідок атаки отримали поранення 24 людини, з них троє – у важному стані.

Нагадаємо, вранці 21 жовтня росіяни вдарили по дитячому садку у Запоріжжі. Внаслідок атаки загинуло троє людей. Ще близько 15 – отримали поранення.