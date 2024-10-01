Наслідки атаки на ринок у Херсоні

Вранці вівторка, 1 жовтня, російські окупанти здійснили атаку на центральну частину Херсона, де розташований ринок. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За даними голови ОВА, під удар потрапили торгівельні точки та люди, які купляли там зранку продукцію. Чим саме атакували ринок окупанти, Олександр Прокудін не уточнив. Втім, у пресслужбі Харківської обласної прокуратури повідомили, що, за попередніми даними, по місту завдали ударів зі ствольної артилерії.

На відео, оприлюдненому головою ОВА, видно пошкодження на території ринку та загиблих людей, які на момент атаки продавали чи купували товари. На місці події працюють правоохоронці.

Зверніть увагу! Відео містить чутливий контент

«На цю хвилину відомо про щонайменше вісьмох постраждалих. Попередньо, пʼятеро людей загинули, ще троє – поранені», – повідомив голова ОВА.

Згодом у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури повідомили про сімох загиблих внаслідок атаки – трьох жінок та чотирьох чоловіків. Троє людей отримали поранення.

Поранених херсонців госпіталізували. Наразі уточнюються наслідки атаки, кількість жертв та постраждалих.