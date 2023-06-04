Внаслідок обстрілу постраждали 22 людей, серед них п'ятеро дітей

Ввечері у суботу, 3 червня, російські війська завдали ракетного удару по Підгородненській громаді Дніпропетровщини. Влучання ракети сталося між двома двоповерховими житловими будинкам, де виникли дві пожежі.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, кількість поранених внаслідок ракетного удару росіян по Підгородненській громаді Дніпропетровщини становила 20 людей, з них 5 дітей, при цьому троє дітей перебували у важкому стані.

«5 дітей поранив ворог в Підгородненській громаді. Стан трьох хлопців на зараз медики оцінюють як важкий. Вони в операційних. Дівчата 11 та 17-років в задовільному стані, лікуватимуться амбулаторно. Загальна кількість постраждалих зросла до 20. З них 17 – госпіталізовані», – йшлося в повідомленні.

Лисак повідомив, що під завалами понівеченого будинку рятувальники продовжують шукати людей.

На черговий російський воєнний злочин відреагував президент України Володимир Зеленський, який наголосив, що Росія вкотре доводить, що є країною-терористом, і за все скоєне проти нашої держави та людей росіяни понесуть відповідальність.

Зранку у неділю, 4 червня, Сергій Лисак повідомив, що під завалами будинку на Дніпропетровщині знайшли тіло дворічної дівчинки. Постраждалих уже 22, серед них п'ятеро дітей.

Голова Дніпропетровської ОВА уточнив, що також пошкоджені 10 приватних будинків, авто, магазин і газопроводи. Хлопці 6, 11 та 15 років перебувають у важкому стані, ще двоє неповнолітніх дівчат — у задовільному.

За словами Лисака, вночі окупанти знову били по Дніпропетровщині. По Нікополю вдарили з артилерії. Загорілися два авто, пожежі вже загасили. Також пошкоджені три багатоповерхівки, ресторан і лінії електропередач. Обійшлося без жертв. Також військові з повітряного командування «Схід» збили над областю дві крилаті ракети та один безпілотник, імовірно, «Шахед».