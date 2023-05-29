Наслідки удару росіян по Покровській громаді на Дніпропетровщині

Вдень у понеділок, 29 травня, російські воєнні злочинці обстріляли Покровську громаду в Синельниківському районі Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу загинула жінка, дев’ятеро людей отримали поранення, а також є руйнування.

«Ворог вдарив по Покровській громаді Синельниківського району. Є загибла. Також постраждало 9 осіб. Серед них 11-річна дитина. Зруйнований приватний будинок. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили», – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Водночас Офіс генпрокурора повідомив про десятьох поранених. В повідомленні також зазначено, що внаслідок удару пошкоджено будівлю спорткомплексу, приватні будинки, господарчі споруди, автівки. Разом з тим поки невідомо, з якої саме зброї воєнні злочинці завдали удару.

Згодом Лисак уточнив, що внаслідок атаки два приватні будинки зруйновані, 30 – пошкоджені. Також пошкодження отримали магазин та АЗС.

Нагадаємо, вночі та вдень у понеділок росіяни атакували ракетами Київ та інші регіони. Зокрема, під час нічної атаки одну ракету збили на Львівщині, також є влучання на Хмельниччині.