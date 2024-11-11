Росіяни атакували житлові будинки Нікополя з артилерії

У понеділок, 11 листопада, російські окупанти завдали удару по Нікопольському району Дніпропетровщини. Зокрема, постраждав Нікополь, де внаслідок атаки є загиблі та поранені містяни, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За даними Офісу Генпрокурора, росіяни обстріляли місто з артилерії вдень 11 листопада. Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки, кафе, медичний заклад, магазини та автомобілі.

«Через артобстріл у районному центрі загинули двоє людей. Ще п'ятеро місцевих з пораненнями. З них двоє у важкому стані», – повідомив Сергій Лисак.

За словами Сергія Лисака, загинули жінка, особу якої встановлюють, а також 30-річний лікар, який працював в місцевій амбулаторії. Артилерійський снаряд влучив прямо у приміщення амбулаторії, внаслідок чого тяжкі поранення отримала колега загиблого.

«Окрім медзакладу, понівечені промислове підприємство, 2 навчальні заклади й стільки ж магазинів, банк, кафе. Побиті 3 багатоповерхівки, 2 авто, ще одне – знищене», – повідомив Сергій Лисак.

За цим фактом прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством).

Нагадаємо, 11 листопада росіяни також вдарили балістичною ракетою по Кривому Рогу – вона влучила у житлову багатоповерхівку. Внаслідок атаки постраждали 14 людей. За даними Сергій Лисака, під завалами будинку можуть перебувати жінка та троє дітей, тривають пошуково-рятувальні роботи.