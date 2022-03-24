Росіяни обстріляли зі «Смерчів» село на Миколаївщині, троє загиблих
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Внаслідок обстрілу російськими окупантами села Явкине на Миколаївщині троє людей загинули і 13 поранено, повідомила в четвер, 24 березня, Баштанська міська рада.
«Рашисти обстріляли смерчами мирних жителів села Явкине та евакуйованих жителів з Снігурівської громади. В результаті ворожого нападу три людини загинули, 13 отримали поранення, один у тяжкому стані», – сказано в повідомленні.
Крім того, за інформацією міськради, внаслідок обстрілу також постраждали будівлі, їхня кількість уточнюється.
Зазначимо, що реактивна система залпового вогню (РСЗВ) «Смерч» – це радянська розробка. Вона стріляє снарядами калібру 300 мм.
Додамо, що обстріли мирних населених пунктів – це воєнний злочин.
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