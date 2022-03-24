Внаслідок обстрілу російськими окупантами села Явкине на Миколаївщині троє людей загинули і 13 поранено, повідомила в четвер, 24 березня, Баштанська міська рада.

«Рашисти обстріляли смерчами мирних жителів села Явкине та евакуйованих жителів з Снігурівської громади. В результаті ворожого нападу три людини загинули, 13 отримали поранення, один у тяжкому стані», – сказано в повідомленні.

Крім того, за інформацією міськради, внаслідок обстрілу також постраждали будівлі, їхня кількість уточнюється.

Зазначимо, що реактивна система залпового вогню (РСЗВ) «Смерч» – це радянська розробка. Вона стріляє снарядами калібру 300 мм.

Додамо, що обстріли мирних населених пунктів – це воєнний злочин.