У Чернігові внаслідок російського обстрілу мирного населення загинув 68-річний американець Джеймс Хілл (James Hill). Смертельні поранення він отримав під час ворожого обстрілу, коли стояв у черзі за хлібом.

«Він загинув, намагаючись отримати їжу для себе, своєї партнерки та інших хворих пацієнтів у Чернігівській обласній лікарні», – розповіла його сестра Шеріл Гордон в інтерв'ю The Washington Post.

За її словами, брат не покинув міста, бо доглядав свою цивільну дружину Ірину Тесленко, яка лікувалася від розсіяного склерозу. Також вона перенесла інсульт і запалення. 15 березня Джеймс написав у себе на сторінці у Facebook, що Ірина перебуває у реанімації.

Подія сталася ще 16 березня. Але про те, що серед убитих цивільних був американець, стало відомо пізніше. Як повідомляє The Washington Post, інформацію про смерть американського громадянина, але без додаткових деталей, підтвердив держсекретар Ентоні Блінкен. Також інформацію про загибель громадянина США внаслідок ворожого обстрілу в Чернігові 17 березня повідомила Нацполіція. А радник МВС Антон Геращенко опублікував паспорт, який належав загиблому іноземцю – Джеймсу Вітні Хіллу (James Whitney Hill) 1954 народження, родом із Міннесоти.

Джеймс Хілл був лектором англійської мови та соціальної психології, дитячим психологом. Багато років працював у соціальних службах. На своїй сторінці у Facebook рідним містом він вказав Львів. У 2013 році ZAXID.NET публікував інтерв’ю із Джеймсом Хіллом про проблему насильства над дітьми в Україні.

Нагадаємо, 16 березня в одному із спальних мікрорайонів Чернігова російські військові обстріляли цивільних, які стояли в черзі за хлібом. Тоді загинули щонайменше 10 мирних мешканців.