Під час обстрілів українських позицій на Донбасі російські бойовики важко поранили українського військового. Поранення виявилося несумісним з життям, повідомив прес-центр операції Об’єднаних сил.

У повідомленні не зазначається, біля якого пункту бойовики застрелили українського військового. Відомо лише, що це сталося у період з опівночі до сьомої години ранку, оскільки минулої доби українські військові на Донбасі втрат не зазнали.

Загалом за ніч четверга бойовики обстріляли українські позиції тричі. У напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї, біля Кримського – з мінометів 120-го калібру, а біля Нью-Йорка Донецької області – зі станкових протитанкових гранатометів.

Це другий військовий, який загинув на Донбасі цього тижня. У понеділок, 16 серпня, бойовики вбили солдата з Кіровоградщини Артема Мазура.