Артему Мазуру на момент загибелі було 26 років

У понеділок, 16 серпня в зоні проведення операції Об’єднаних сил від кулі снайпера загинув старший солдат, заступник командира бойової машини, навідник, оператор 1 механізованого відділення 3 механізованого батальйону Артем Мазур.

Військовий народився 28 березня 1995 року у селі Веселе на Кіровоградщині. Був призваний Олександрійським РВК у лютому 2017 року. У загиблого залишилась дружина та мати, повідомила 17 серпня сторінка Приютівської громади, до якої входить селище Веселе, в якому народився військовий.

Нагадаємо, що за добу понеділка, 16 серпня, росіяни обстріляли українські позиції на Донбасі п’ять разів.

З опівночі 27 липня 2020 року на Донбасі діє так званий режим тиші, який бойовики регулярно порушують. Таким чином, за час дії «режиму тиші» загинули 45 українських військових і понад 160 отримали поранення.