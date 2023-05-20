Після вибухів, що напередодні пролунали у Маріуполі Донецької області, російські загарбники переміщуються в Новоазовськ – місто, яке перебуває під окупацією з весни 2014 року, повідомив у суботу, 20 травня, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Наслідки вчорашньої бавовни: росіяни тягнуться вулицями міста в Новоазовськ», – написав він у своєму Telegram-каналі.

За його словами, з 6:00 до 7:00 у Маріуполі знову зафіксували роботу ППО в Лівобреженому районі. Окрім того, близько 8:00 зафіксували активне переміщення гвинтокрилів з Бердянська в бік Маріуполя вздовж лінії моря.

Напередодні ввечері в тимчасово захопленому Маріуполі пролунали кілька вибухів, зокрема в районі аеропорту. За попередніми даними, там базувалися щонайменше 150 російських загарбників та розташовувалися системи ППО.

Росіяни остаточно окупували Маріуполь у травні 2022 року.