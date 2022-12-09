Російські окупанти посилили репресії проти працівників Запорізької атомної електростанції. Зокрема, вони вдерлися до приміщень станції, побили начальника Управління соціальних програм ЗАЕС та його заступника і вивезли чоловіків у невідомому напрямку. Про це повідомили в НАЕК «Енергоатом».

Як повідомляється, 8 грудня військові РФ увірвалися до приміщення Управління соціальних програм ЗАЕС і сильно побили начальника управління Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова.

«Після жорстокого побиття загарбники вивели їх з приміщення та вивезли в невідомому напрямку», – повідомили у відомстві.

Також росіяни утримують начальника зміни ЗАЕС Костянтина Бейнера. Енергоатом наголошує, що чоловік є ліцензованою особою та безпосередньо відповідає за ядерну і радіаційну безпеку.

В компанії зазначають, що такими репресивними заходами окупанти прагнуть домогтися лояльності від українського персоналу станції. Зокрема збільшити кількість фахівців, що доєдналися до так званого АО «Експлуатаційна організація Запорізької АЕС», якою керує «Росатом».

«Але загарбникам це не вдається, позаяк персонал чинить опір, тож вони лютують і перетворюються на справжніх поліцаїв та тюремників, посилюючи бандитські напади на патріотичних працівників ЗАЕС, які прагнуть продовжувати працювати в Україні», – йдеться у повідомленні НАЕК «Енергоатом».

До слова, раніше Росіявідмовилась передавати контроль над ЗАЕС для створення зони безпеки.