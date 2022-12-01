Виконувач обов’язків головного інженера Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка від повномасштабного вторгнення Росії перебуває в окупації, Юрій Чернічук пішов на співпрацю з окупантами. Про це 1 грудня повідомив президент ДП «Енергоатом» Петро Котін.

Очільник «Енергоатому» закликав працівників ЗАЕС не підписувати документів із росіянами і «Росатомом», а також повідомив, що заступник головного інженера ЗАЕС Юрій Чернічук, який виконував обов’язки головного інженера, співпрацює з окупантами.

«Із сумом маю констатувати черговий удар під дих вітчизняній енергетиці загалом та Запорізькій атомній станції зокрема. Юрій Чернічук, заступник головного інженера ЗАЕС, який під час війни виконував його обов’язки, зрадив Україні та перейшов на бік ворога», – повідомив Петро Котін.

Він додав, що зрадник закликає до співпраці з росіянами й інших працівників АЕС. Офіційно його вже звільнили з посади, однак він продовжує перебувати на ЗАЕС. Петро Котін закликав працівників станції не співпрацювати з окупантами, попри шантаж і залякування росіян.

«Фейкова АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" завзято розповсюджує "інформацію", нібито тисячі українських атомників радісно перейшли в Росатом і пишаються цим, адже перед ними відкрилися нові та світлі перспективи. Це цинічна брехня. Як і все, чим "годує" Росія», – додав Петро Котін.

ЗАЕС у Енергодарі перебуває під російською окупацією з 4 березня. Це найбільна в Європі і третя за потужністю АЕС у світі. Окупанти регулярно обстрілюють інфраструктуру станції, а також тримають на її території військову техніку. Працювати в окупації залишаються 3 тисячі працівників із 11 тисяч загалом. Співробітників не випускають із міста, їхні мобільні телефони вилучають на контрольно-пропускних пунктах та обшукують щодо зв’язку з українськими військовими.