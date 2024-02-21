Внаслідок ракетної атаки на полігоні в районі окупованого села Трудівське Донецької області загинули від 55 до 65 російських військових. Про це у вівторок, 20 лютого, повідомили одразу кілька російських ресурсів, зокрема російська служба ВВС.

Попередньо, удар по полігону був здійснений двома ракетами з американської установки HIMARS. У цей момент на полігоні вишикувались російські військовослужбовці 4, 5 і 6-ї роти 36-ї гвардійської мотострілецької бригади в очікуванні командувача 29-ї армії Східного військового округу генерал-майора Олега Моісєєва.

«Вишикували в чистому полі командири», – розповів BBC військовий ЗС Росії.

За даними російських ЗМІ та Telegram-каналів, внаслідок удару загинуло щонайменше від 55 до 65 військових. Також низка так званих військових кореспондентів РФ опублікували відео з місця влучання, де видно багато тіл, розкиданих по полю.

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Зазначимо, що село Трудівське у Волноваському районі Донецької області розташоване більш ніж за 30 кілометрів від лінії зіткнення.

Червоним обведене село Трудівське \ Мапа DeepState

В Україні ракетний удар по полігону поки що ніяк не коментували. 36-та гвардійська мотострілецька бригада дислокується у місті м. Борзя Забайкальського краю.