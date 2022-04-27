26 квітня росіяни обстріляли одну зі шкіл Лисичанська

Повномасштабне вторгнення РФ на територію України та руйнування інфраструктури міст триває вже 63-й день. Російська армія безжально продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру, зокрема знищує і заклади освіти. За словами міністра освіти й науки України Сергія Шкарлета, станом на сьогодні, вже повністю зруйновано 102 заклади освіти, пошкоджень зазнали – 1412 закладів. Статистика руйнувань дитячих садочків, шкіл, університетів зростає щодня.

Сергій Шкарлет розповів, що у вівторок, 26 квітня, росіяни обстріляли одну зі шкіл Лисичанська. У цей момент у її підвалі ховалися 23 людини, зокрема і налякані діти. Стіни вистояли та врятували людські життя.

За його словами, освітній процес триває там, де це дозволяє безпекова ситуація.

«На тимчасово окупованих територіях керівників закладів освіти зобов'язують здійснювати навчання російською мовою та за освітніми програми РФ. Однак більшість українських учителів та керівників вірні нашій державі, вони звільняються з роботи і відмовляються від будь-якої співпраці з окупантами. Я пишаюся кожним таким освітянином! Ви наші герої! Герої освітнього фронту», – зазначив Сергій Шкарлет.

Також він розповів, що особливо складною є ситуація в Криму – окупаційна влада намагається викорінити все українське в закладах освіти. Також утисків зазнають кримські татари – їх позбавляють права навчатися рідною мовою.