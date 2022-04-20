Українців відправляють до депресивних регіонів Росії

Російські окупанти продовжують насильно переселяти українців з тимчасово захоплених територій до Росії, як це колись робила нацистська Німеччина. Про це на засіданні Радбезу ООН повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, пише «Укрінформ».

За його словами невід'ємним елементом такого «переміщення» є так звані «фільтраційні табори». Кислиця повідомив, що не менш як 20 тисяч українців утримуються у фільтраційних таборах «на лінії Мангуш – Нікольське – Ялта та близько 5–7 тис. – у Безіменному Донецької області».

Постійний представник України при ООН розповів, що українців відправляють до депресивних регіонів Росії, зокрема в північні області та на острів Сахалін, зазначив він. При цьому їм видають документи, які забороняють залишати російські регіони протягом двох років.

Загалом, сказав постпред, на сьогодні на територію Росії переселено понад 500 тис. українців, у тому числі 121 тис. дітей.

Такі дії російських окупантів на думку Сергія Кислиці, можуть бути кваліфіковані як викрадення людей і вимагають рішучої відповіді міжнародного співтовариства, насамперед відповідних структур ООН.

«Щоразу здається, що ми вже звикли до ганебних методів російської війни. Але кожна свіжа новина з Маріуполя та десятків інших гарячих точок доводить, що росіяни здатні досягати нових висот», – зазначив він.