Насильне вивезення українців на територію країни-агресора, яке подається російськими ЗМІ як «евакуація»

Українських вчителів та дітей, яких примусово депортували російські війська, намагаються русифікувати на території держави-терориста Росії та в окупованому Криму. Як повідомили в Центрі протидії дезінформації, самопроголошена окупаційна влада Криму для цього створила «табори перекваліфікації» для освітян.

Там вчителів з Херсонської, Харківської та Запорізької областей насильницькими методами переводитимуть на «російські стандарти освіти».

Політику примусової русифікації загарбники застосують і до викрадених українських дітей, яких змусять проходити російські «мовні курси».

«Про це заявила під час засідання ради федерації РФ голова комітету з науки, освіти та культури Лілія Умерова. Там їх хочуть примушувати вивчати російську мову, оскільки, на думку окупантів, діти з України недостатньо володіють «язиком», – повідомили в ЦПД.

Як повідомлялось, за інформацією Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, у тимчасово окупованих районах півдня України рашистські загарбники насаджують вивчення російської мови в закладах освіти. У Бердянську Запорізької області значна частина директорів шкіл та керівники відділу освіти написали заяву про звільнення з посад. Вони не хочуть працювати під проводом окупантів.

Зазначимо, що насильне вивезення українців на територію країни-агресора, яке подається російськими ЗМІ як «евакуація», відбувається в Маріуполі та Херсоні, де українці внаслідок дій загарбників перебувають в умовах блокади та гуманітарної катастрофи. За даними української влади, на цей час понад 500 тис. українців примусово переміщені російськими окупантами на територію Росії.