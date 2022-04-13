Депортованих українців намагаються перевезти у віддалені регіони Росії

На цей час понад 500 тис. українців примусово переміщені російськими окупантами загарбниками на територію Росії. Про це під час звернення до парламенту Естонії заявив президент України Володимир Зеленський.

«На сьогодні вже більш як 500 тисяч українців примусово переміщені. Тільки уявіть собі, скільки це! Це якби окупанти взяли за мету вивезти весь Таллінн. Ціле місто. Це – як третина всіх ваших громадян», – цитує президента «Інтерфакс-Україна».

Депортованих українців намагаються перевезти у віддалені регіони держави-терориста Росії, позбавляють документів, забирають особисті речі, зокрема мобільні телефони.

Президент України зазначив, що російські окупанти розлучають українських дітей із батьками та планують передати їх на незаконне всиновлення у російські родини.

Володимир Зеленський закликав країни Євросоюзу знайти інструменти, які могли б зупинити депортацію українців до Росії та повернути депортованих додому.

«Я закликаю на рівні Євросоюзу знайти такі інструменти впливу на Росію, які могли б зупинити депортацію, повернути всіх депортованих людей додому. Євросоюз має силу, щоб це забезпечити», – заявив він.

Президент переконаний, що доки Росія не поверне примусово вивезених українців, доки не поверне тисячі вкрадених дітей, вона не має отримувати жодних грошей від європейських держав та компаній. Євросоюз не має права бути спонсором депортації.

Зауважимо, що 5 квітня постійний представник Росії в ООН Васілій Нєбєнзя під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що від початку російського вторгнення в Україну до Росії перевезли понад 600 тис. людей, зокрема більше ніж 119 тис. дітей.

12 квітня стало відомо, що близько 100 тис. українців росіяни вивезли у Сибір і за Полярне коло.