В автобусах показані літні люди, діти, чоловіки та жінки

Влада держави-терориста Росії повідомила, що почала вивозити українців з Ізюма Харківської області на свою територію.

Як повідомило зранку у суботу, 16 квітня, російське пропагандистське агентство РИА «Новости», міноборони Росії вивезло «першу партію біженців» з Ізюма Харківської області – близько 100 людей. Пункт призначення – Бєлгородська область.

Російські пропагандисти також продемонстрували на відео та фото, як люди їдуть в автобусах та заповнюють документи для перетину кордону. В автобусах показані літні люди, діти, чоловіки та жінки.

Зазначимо, що насильне вивезення українців на територію країни-агресора, яке подається російськими ЗМІ як «евакуація», відбувається в Маріуполі та Херсоні, де українці внаслідок дій загарбників перебувають в умовах блокади та гуманітарної катастрофи. За даними української влади, на цей час понад 500 тис. українців примусово переміщені російськими окупантами на територію Росії.