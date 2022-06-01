Раніше росіяни випустили по Комишувасі 15 ракет

Російські військові «прицільно знищують» Комишуваху Запорізької області, заявила у середу, 1 червня, Запорізька обласна військова адміністрація.

«Вчора, 31 травня, на приватні будинки і цивільну інфраструктуру селища з 18 до 20 години без зупину сипалися російські снаряди. Місцевим жителям, які ще не встигли виїхати у більш безпечні місця, довелося більше ніж дві години ховатися у підвалах, щоб уберегтися від ворожих обстрілів. На щастя, жертв та поранених не виявлено», – йдеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що прицільним вогнем знищено житлові помешкання, присадибні ділянки, приватний транспорт і техніку. За даними Запорізької ОВА, громада втратила школу зі сторічною історією, де минулого року завершився капітальний ремонт. Навчальний заклад «за кілька годин перетворили на руїни».

«Ситуація у громаді залишається вкрай небезпечною через тактику російських військ, які не цураються цілеспрямовано знищувати все живе», – наголосили в ОВА.

Нагадаємо, 11 травня росіяни випустили по Комишувасі 15 ракет, тоді одна людина загинула.

Селище Комишуваха розташоване за 29 км від Оріхова – міста, яке росіяни щоденно обстрілюють із артилерії. Відстань від Комишувахи до Запоріжжя становить 34 км. До війни там проживали орієнтовно 5 тис. людей.