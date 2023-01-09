Росіяни організували масові рейди на торговельних об’єктах окупованих частин Луганської та Херсонської областей України щодо виявлення фактів гривневих розрахунків з населенням.

Зокрема, як повідомили в Луганській ОДА, загарбники вимагають встановлювати цінники тільки в рублях, що призвело до переходу населення на безготівкову оплату.

Окупанти вилучають термінали й погрожують штрафними санкціями. Однак обіг гривні не припиняється. Нововведень дотримуються лише супермаркети. На ринках та в маленьких магазинах продовжують приймати гривню, зокрема, на банківську картку.

Аналогічна ситуація і на Херсонщині.

«На тимчасово окупованій території області росіяни продовжують рейди у своїй «боротьбі» з гривнею. Вона ходить навіть у Генічеському районі, який окупанти вважають експериментальним та безпечним», – повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Зазначається, що у підприємців вилучають термінали, погрожують конфіскувати майно у разі прийому гривні. Але вона досі є, підкреслює депутат облради.