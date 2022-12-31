Окупанти до 6 січня закрили на виїзд Генічеськ та навколишні села. Про це повідомили у Генштабі у вечірньому зведенні 31 грудня.

«Російські окупаційні війська посилили адміністративно-поліцейський режим на період проведення новорічних свят в окремих населених пунктах тимчасово зайнятої території. Так, з 31 грудня 2022 року по 6 січня 2023 року закрили на виїзд місто Генічеськ Херсонської області, а також заборонили виїзд жителям навколишніх сіл», – йдеться в повідомленні.

Крім того, окупанти залучають цивільних росіян до облаштування системи інженерних загороджень на тимчасово окупованих та зайнятих територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Нагадаємо, що 31 грудня росіяни знову атакували ракетами та дронами територію України. Вибухи пролунали в Києві та області, у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві. У Києві від ракетного обстрілу загинув літній чоловік, ще 22 людини отримали поранення.