У Запорізькій ОВА з’ясовують деталі обстрілу та нададуть подробиці згодом

Окупаційні війська держави-терориста Росії вранці у вівторок, 26 квітня, завдала ракетного удару по Запорізькій області, наслідки з'ясовують. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

«Запоріжжя. Вранці, о 6:50, зафіксовані «прильоти». Обставини з’ясовуються. Подробиці згодом», – йдеться у повідомленні.

Очевидці повідомляють про три вибухи.

Своєю чергою, в ДП «Енергоатом» повідомили, що дві російські крилаті ракети пролетіли по-над Запорізькою АЕС.

«Сьогодні, о 6:41 та 6:46 дві крилаті ракети ворога пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС у напрямку м. Запоріжжя», – йдеться у повідомленні у Telegram.

В «Енергоатомі» заявили, що ядерний тероризм з боку Росії посилюється, загроза стає дедалі гіршою.

«За 36 років після Чорнобильської трагедії Росія наражає весь світ на небезпеку повторення ядерної катастрофи! Проліт ракет на низькій висоті безпосередньо над майданчиком ЗАЕС, де розташовані 7 ядерних установок з величезною кількостю ядерного матеріалу, створює величезні ризики. Адже ракети можуть влучити в одну чи кілька ядерних установок, а це загрожує ядерною та радіаційною катастрофою всьому світові», – наголосив керівник ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

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Як інформував ZAXID.NET, 21 квітня 2022 року, російська армія запустила крилату ракету по Запоріжжю. Вона впала на острів Хортиця в районі мосту Преображенського. У той час залізничним полотном мосту рухався евакуаційний потяг Запоріжжя-Львів, в якому вибуховою хвилею вибило вікна чотирьох вагонів. Також вилетіли вікна автівок, які рухалися мостом