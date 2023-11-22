Знищена російська військова техніка

Російські війська різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів, зокрема, скидають авіабомби із винищувача Су-35. Про це у середу, 22 листопада, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Російські окупанти різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів. Скидають КАБи з Су-35. Зросли втрати ворога у живій силі та бронетехніці», – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що ворог завдав одного ракетного та 29 авіаударів, провів 38 бойових зіткнень та здійснив 911 артобстрілів. Загальні втрати РФ в операційній зоні становлять 491 особу. Ще семеро окупантів здалися в полон.

Українським захисникам вдалось знищити 21 одиницю військової техніки РФ:

три танки,

три ББМ,

один ПТРК,

шість БпЛА,

чотири автомобілі та

чотири одиниці спецтехніки, зокрема самохідну реактивну установку розмінування УР-77 Метеорит.

Також знищено три склади боєприпасів. Ще 11 одиниць техніки пошкоджено.

Речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що російські сили на Таврійському напрямку збільшили на 30% кількість штурмів за минулу добу, зазначає «Громадське».

«Якщо позавчора авіаударів взагалі не було, то вчора зафіксовано 29. В основному ворог скидав керовані авіаційні бомби з Су-35 і в основному на Донеччині», — сказав Штупун.

За сьогодні, 22 листопада, російська армія пустила в дію для атаки півтора десятка одиниць броньованої техніки, повідомив Штупун.