Росіяни різко збільшили кількість штурмів та авіаударів на Таврійському напрямку
Російські війська різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів, зокрема, скидають авіабомби із винищувача Су-35. Про це у середу, 22 листопада, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.
«Російські окупанти різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів. Скидають КАБи з Су-35. Зросли втрати ворога у живій силі та бронетехніці», – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що ворог завдав одного ракетного та 29 авіаударів, провів 38 бойових зіткнень та здійснив 911 артобстрілів. Загальні втрати РФ в операційній зоні становлять 491 особу. Ще семеро окупантів здалися в полон.
Українським захисникам вдалось знищити 21 одиницю військової техніки РФ:
- три танки,
- три ББМ,
- один ПТРК,
- шість БпЛА,
- чотири автомобілі та
- чотири одиниці спецтехніки, зокрема самохідну реактивну установку розмінування УР-77 Метеорит.
Також знищено три склади боєприпасів. Ще 11 одиниць техніки пошкоджено.
Речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що російські сили на Таврійському напрямку збільшили на 30% кількість штурмів за минулу добу, зазначає «Громадське».
«Якщо позавчора авіаударів взагалі не було, то вчора зафіксовано 29. В основному ворог скидав керовані авіаційні бомби з Су-35 і в основному на Донеччині», — сказав Штупун.
За сьогодні, 22 листопада, російська армія пустила в дію для атаки півтора десятка одиниць броньованої техніки, повідомив Штупун.