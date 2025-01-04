Наслідки авіаційної атаки на житлову забудову Свеської громади, 4 січня 2025 рік

Удень суботи, 4 січня, російські війська завдали авіаційного удару по житловому кварталі Свеської громади, що на Сумщині. Наразі відомо про п’ятьох поранених, інформує Сумська обласна прокуратура.



За даними слідчих, 4 січня близько 14:30 ворог скинув, попередньо, дві керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Свеської громади Шосткинського району. Одна з бомб влучила у пʼятиповерховий житловий будинок. Інша – у сусідній житловий квартал.



«Унаслідок атаки окупантів поранено пʼятеро цивільних, серед яких двоє дітей – дворічна дівчинка та дворічний хлопчик», – повідомляють правоохоронці.

Додамо, за інформацією Сумської ОВА, унаслідок російського авіаобстрілу у Свеській громаді зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку.

Прокурори разом з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Шосткинська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).