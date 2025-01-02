Росіяни атакували маршрутку із пасажирами у Херсоні

Вранці четверга, 2 січня, російські окупанти вкотре атакували Херсон. Під обстріл потрапило маршрутне таксі. Пасажирів із травмами госпіталізували до лікарні. Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

За даними прокуратури, росіяни близько 10:45 атакували Корабельний район Херсону, застосувавши артилерію. Під обстріл потрапив автобус приватного підприємства-перевізника. Внаслідок атаки щонайменше п’ятеро людей отримали поранення, їх госпіталізували до лікарні.

Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

«Прокурори разом зі слідчими докладають усіх необхідних зусиль для документування злочинів, скоєних військовослужбовцями збройних сил Росії», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що з 1 на 2 січня росіяни атакували з артилерії та БпЛА Бериславський та Херсонський райони Херсонщини. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще п’ятеро – отримали травми.

Нагадаємо, 20 грудня російські військові масовано атакували Херсон з артилерії. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще щонайменше десятеро людей отримали поранення.