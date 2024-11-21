Наслідки масованого удару росіян по житловому кварталі Костянтинівки 20 листопада

Пізно ввечері 20 листопада російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по місті Костянтинівка на Донеччині. Одна з авіабомб влучила по житловому кварталу, унаслідок чого поранення отримали шестеро людей. Про це повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора в четвер, 21 листопада.



За даними слідства, 20 листопада, о 22:00, російська армія скинула на Костянтинівку дві авіаційні бомби «ФАБ-250» із модулем УМПК. Одна з авіабомб поцілила по житловому кварталу.



«Унаслідок атаки поранення дістали п’ятеро жінок віком від 18 до 75 років та 56-річний чоловік. На момент атаки вони перебували у своїх оселях. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, контузії й струс головного мозку», – розповіли в Офісі генпрокурора.



Також унаслідок атаки пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, магазин, гараж й авто. Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що впродовж минулої доби внаслідок обстрілу касетними боєприпасами загинув 11-річний житель села Першомар'ївка. Ще вісім людей в області того дня дістали поранення.