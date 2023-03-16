Росіяни створюють у соцмережах фейкові сторінки, де розміщують фото і відео українських військових зі зміненими описами, які вселяють розпач і недовіру. Про це йдеться в матеріалі проекту «Донбас.Реалії».

«Акаунт військового у Тік-Току може бути фейковим, а інформацію в ньому Росія може використовувати для війни. Телеграм-канал нібито бригади ЗСУ може не мати до неї жодного стосунку. А група, де багато місяців лайкають патріотичні картинки, раптом може поширити звичайний російський вкид», – наголошується в ньому.

Як приклад, журналісти навели фальшивий аккаунт військового в TikTok. Той маскувався під особисту сторінку сержанта ЗСУ, що справді веде свій щоденник війни.

Сторінка-клон мала понад 19 тис. підписників, українці висловлювали в коментарях слова підтримки, а деякі відео набирали мільйонні перегляди. В цьому акаунті, який був клоном акаунту військовослужбовця ЗСУ, містилися справжні відео, відзняті реальними воїнами: але накладені на них були зовсім не ті повідомлення, які мав на увазі автор справжнього пабліку. Ці повідомлення вселяли розпач і недовіру.

«Я побачив акаунт, у якого на той час було близько мільйона переглядів, побачив, що там, на той час, було дуже багато українців, які цей акаунт переглядають, підписуються. Але по відео мені було зрозуміло, що несеться наратив, який шкодить нашій державі. У нього було: «все, ми виїжджаємо, Бахмут неможливо більше втримати» (це півтора місяці тому було), було схоже відео про Соледар, була теза про те, що Азов воює в другій лінії, а не на передовій, і Азову дають нову техніку, дають багато якісної зброї, що це за несправедливість. Що сухпайок у росіян, як би ми не сміялися, досить смачний. Тобто вони, беручи відео наших військових, видають ці відео так, ніби це – вони військові ЗСУ», – розповів журналістам користувач, який виявив фейкову сторінку українського військового.

Також у матеріалі йдеться, що, набираючи у пошуку Telegram назву бойового підрозділу ЗСУ, часто можна знайти два або кілька каналів з такою ж чи схожою назвою та з аватарками, які дублюють символіку бригад. Непросто зорієнтуватися, яка з них офіційна, а які ні.

«Донбас.Реалії» переконалися, що фейковий телеграм-канал бригади зараз так само легко знаходиться в пошуку Телеграм, як і офіційний. 46-та окрема аеромобільна бригада у всіх своїх соцмережах заявила, що не має стосунку до клонованої сторінки і повідомила, що існує лише один її офіційний канал. Автори матеріалу констатували, що закрити такі джерела дезінформації у Telegram зазвичай дуже складно або й неможливо.

Крім очевидних фальшивок, у тому ж ТікТоку є багато акаунтів та стрімів, на яких люди видають себе за військовослужбовців: одягають камуфляж і міркують про те, що, наприклад, «воювати немає за кого», «воїнів ніхто насправді не цінує» або «чому не воюють багаті». Однак, немає жодної певності, що ці люди справді є військовими.

«Убезпечити від потрапляння в оману на емоціях може лише критичний підхід: перевіряти інформацію, сумніватися, не вступати в неверифіковані групи та не ділитися в мережі дописами, правдивість яких не можете перевірити», – резюмували автори матеріалу.