Командування ЗС РФ продовжує утримувати на передових позиціях значну кількість розвідувально-диверсійних груп, розрахунків протитанкових ракетних комплексів та снайперських пар. Крім того, росіяни також стягують артилерію до лінії зіткнення. Про це повідомляє Головне управління розвдіки Міноборони у вівторок, 2 листопада.

Українські розвдіники вказують, що окупанти збільшили кількість розвідувальних постів спостереження за діяльністю підрозділів Об’єднаних сил та визначення об’єктів для ведення артилерійського та снайперського вогню.

Водночас росіяни посилюють угруповання артилерії поблизу лінії зіткнення. Самохідні артилерійські установки вони стягують до замаскованих позицій переважно вночі.

Нагадаємо, що 2 листопада внаслідок обстрілу з боку російських найманців біля Павлополя Донецької області загинув один український військовослужбовець. Загалом за понеділок, 1 листопада, росіяни 11 разів порушили режим припинення вогню.