Росіяни цієї ночі випустили по Україні 71 безпілотник
Унаслідок ворожих обстрілів у кількох областях ввели аварійні відключення
У ніч на понеділок, 3 лютого, російські військові атакували Україну 71 безпілотником. Протиповітряна оборона працювала в десяти областях країни, повідомило Командування Повітряних сил.
Починаючи з 19:00 2 лютого ворог випустив 71 дрон-камікадзе Shahed і безпілотники-імітатори із російських Орла, Курська, Брянська, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму.
Українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони відбивали ворожий повітряний напад.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА Shahed та безпілотників інших типів на:
- Харківщині,
- Полтавщині,
- Сумщині,
- Київщині,
- Чернігівщині,
- Черкащині,
- Запоріжжі,
- Дніпропетровщині,
- Вінниччині,
- Хмельниччині.
Ще 25 російських безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.
Ситуація в постраждалих регіонах
Повітряні сили повідомляють, що через атаку є пошкодження на Сумщині, Харківщині та Черкащині.
Черкащина. Керівник ОВА Ігор Табурець повідомив, що в Черкаському районі уламки БпЛА пошкодили вікна в чотирьох житлових будинках. Минулось без потерпілих.
Харківщина. У селі Золочів Богодухівському району внаслідок влучання ударного дрона Shahed пошкоджено дах комунального закладу освіти, розповів керівник ОВА Олег Синєгубов.
Сумщина. У пресслужбі ДСНС області повідомили, що ввечері 2 лютого ворожі війська завдали удару по одному із прикордонних населених пунктів Сумського району. Виникла пожежа в житловому секторі, яку вдалось загасити.
Київщина. Унаслідок падіння уламків збитих БпЛА в Броварському районі пошкоджено гараж та підвальне приміщення. В будівлі вибито вікна та пошкоджено стелю. Уламки збитих дронів
також виявили поза межами населених пунктів на відкритих ділянках, повідомили в ОВА.
Хмельниччина. У небі над регіоном збили 2 ворожих БпЛА Shahed, кажуть в ОВА. Місця падіння уламків встановлюються.
Чернігівщина. Внаслідок удару БпЛА Shahed зруйнований сільськогосподарський об'єкт у селі Костобобрів Семенівської громади, повідомляє Оперативне командування «Північ».
Внаслідок ракетно-дронових обстрілів об’єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі – вранці у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, частково Дніпропетровській, Черкаській та Київській областях ввели аварійні відключення. Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».