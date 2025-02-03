Захисники знищили 38 дронів у небі над Україною

У ніч на понеділок, 3 лютого, російські військові атакували Україну 71 безпілотником. Протиповітряна оборона працювала в десяти областях країни, повідомило Командування Повітряних сил.

Починаючи з 19:00 2 лютого ворог випустив 71 дрон-камікадзе Shahed і безпілотники-імітатори із російських Орла, Курська, Брянська, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму.



Українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони відбивали ворожий повітряний напад.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА Shahed та безпілотників інших типів на:

Харківщині,

Полтавщині,

Сумщині,

Київщині,

Чернігівщині,

Черкащині,

Запоріжжі,

Дніпропетровщині,

Вінниччині,

Хмельниччині.

Ще 25 російських безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Ситуація в постраждалих регіонах



Повітряні сили повідомляють, що через атаку є пошкодження на Сумщині, Харківщині та Черкащині.

Черкащина. Керівник ОВА Ігор Табурець повідомив, що в Черкаському районі уламки БпЛА пошкодили вікна в чотирьох житлових будинках. Минулось без потерпілих.

Харківщина. У селі Золочів Богодухівському району внаслідок влучання ударного дрона Shahed пошкоджено дах комунального закладу освіти, розповів керівник ОВА Олег Синєгубов.

Сумщина. У пресслужбі ДСНС області повідомили, що ввечері 2 лютого ворожі війська завдали удару по одному із прикордонних населених пунктів Сумського району. Виникла пожежа в житловому секторі, яку вдалось загасити.

Київщина. Унаслідок падіння уламків збитих БпЛА в Броварському районі пошкоджено гараж та підвальне приміщення. В будівлі вибито вікна та пошкоджено стелю. Уламки збитих дронів

також виявили поза межами населених пунктів на відкритих ділянках, повідомили в ОВА.

Хмельниччина. У небі над регіоном збили 2 ворожих БпЛА Shahed, кажуть в ОВА. Місця падіння уламків встановлюються.

Чернігівщина. Внаслідок удару БпЛА Shahed зруйнований сільськогосподарський об'єкт у селі Костобобрів Семенівської громади, повідомляє Оперативне командування «Північ».

Внаслідок ракетно-дронових обстрілів об’єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі – вранці у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, частково Дніпропетровській, Черкаській та Київській областях ввели аварійні відключення. Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».