Ще 13 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені

У ніч проти неділі, 2 лютого, російська армія атакувала Україну 55 дронами-камікадзе Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Більшість ворожих безпілотників знищила українська протиповітряна оборона. Про це повідомило Командування Повітряних сил.

Ворог розпочав повітряну атаку України о 21:00 1 лютого. Засоби ураження росіяни випустили із території Курська, Орла і Приморсько-Ахтарська у РФ.

Для відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

Станом на 09:00 у Командуванні ПС підтвердили збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Ще 13 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Результати роботи української ППО 2 лютого

Наслідки атаки БпЛА на Україну



Внаслідок ворожої атаки цієї ночі постраждали Харківщина та Сумщина. За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, російський безпілотник влучив на території цивільного підприємства в Слобідському районі Харкова. У результаті обстрілу сталася масштабна пожежа площею 2000 м2 у виробничо-складській будівлі. Рятувальникам вдалось загасить пожежу. Постраждалих немає.

Окрім цього, ще один дрон поцілив в господарську споруду в Люботині Харківського району. Через атаку постраждали 39-річна жінка та 53-річний чоловік. У них діагностували опіки 1-2 ступенів і гостру реакцію на стрес.



«Пошкоджено 2 автомобілі, дах будинку та надвірні споруди. Пошкоджені також ще 6 будинків – скління вікон, дахи, паркани, господарчі споруди», – написав Синєгубов.

Наслідки атаки на Люботин 2 лютого (Фото з Telegram-каналу Олега Синєгубова)

У Сумській ОВА розповіли, що вночі дрони атакували Садівську громаду. У результаті чого пошкоджено п’ять багатоквартирних житлових будинків та два автомобілі. Також вибухи лунали в Краснопільській, Сумській та Шосткинській громаді.

У пресслужбі ДСНС Сумщини повідомили, що рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об’єкті інфраструктури в Сумському районі, яку спричинив ворожий удар вночі 2 лютого. За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав.