Наслідки атаки на Полтаву 1 лютого

Вранці 1 лютого російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці областей пролунали вибухи, там запровадили аварійні відключення, повідомило «Укренерго».

З вечора 31 січня окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Приблизно о 06:50 Повітряні Сили повідомили про ракетну небезпеку. Станом на 08:00 загроза застосування ракет зберігається у всіх областях.

За даними ЗМІ та місцевої влади, на території Харківської, Полтавської, Хмельницької, Одеської, Запорізької та Київської областей лунали вибухи. Наслідки наразі уточнюються.

За даними «Укренерго», через ракетну атаку росіян в низці областей запровадили аварійні відключення:

у Харківській

Сумській

Полтавській

Донецькій

Дніпропетровській

Запорізькій

Кіровоградській

Чи будуть вводитися відключення за графіком, в компанії не уточнили.

Наслідки російської атаки 1 лютого

У Холодногірському районі Харкова ті внаслідок російської атаки дронами загинула жінка близько 60 років, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Ще п’ять людей, за даними Синєгубова, отримали поранення.

Наслідки російської атаки по Харкову 1 лютого

Внаслідок влучання частково зруйнований приватний будинок. Ще 16 будівель зазнали ушкоджень, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Також вибухи лунали у Полтаві – там, за даними ОВА, є влучання в житловий будинок. Наразі інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Без світла залишилися 164 побутові та один юридичний споживачі.

Внаслідок російської атаки у Полтаві загинули дві людини. Ще щонайменше семеро постраждали – серед них є дитина, повідомили у пресслужбі ДСНС. Згодом рятувальники повідомили, що кількість загиблих зросла до трьох, а постраждалих – до десяти.

«Зруйновано під’їзд із 1 по 5 поверх, виникла пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто», – повідомили рятувальники.

Протягом ночі окупанти також атакували безпілотниками Запоріжжя – за даними голови ОВА Івана Федорова, росіяни застосували 18 БпЛА Shahed для атаки на місто, внаслідок чого пошкоджена цивільна інфраструктура – зокрема, житлові будинки. Іван Федоров назвав атаку на місто 1 лютого наймасованішою за всю повномасштабну війну.

Внаслідок атаки в Запоріжжі були знеструмлені 400 абонентів, проте енергопостачання вже вдалося відновити. У місті пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, автомийка та приватні гаражі.

На Сумщині внаслідок нічної атаки дронів загинули дві людини, повідомив президент України Володимир Зеленський.