На Україну з Чорного моря націлено 24 російські ракети «Калібр»

Військові Російської Федерації удвічі збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Про це 25 квітня повідомив спікер ОК «Південь» Владислав Назаров у Telegram.

«В Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 1️3️ кораблів, а кількість ракетоносіїв – удвічі. Наразі на бойовому чергуванні 2️ надводних і 2️ підводних ракетоносії», – йдеться у повідомленні.

За даними ОК «Південь», наразі загальний залп «Калібрів» може сягати 24.

«Рівень ракетної загрози дуже високий», – наголосив спікер ОК «Південь».

Зауважимо, що раніше керівниця прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що у росіян запас високоточних ракет близький до критично малого, тому ворог намагається їх економити. Водночас наразі ракетна небезпека для України, за словами Гуменюк, є високою.

Що таке «Калібр»?

Ракетний комплекс «Калібр-НКЕ» – для озброєння надводних кораблів та ракетний комплекс «Калібр-ПЧЕ» (російською «ПЛЭ») – для озброєння підводних човнів. Ці комплекси можуть бути оснащені:

протикорабельними крилатими ракетами ЗМ-54Е та ЗМ-54Е1;

високоточними крилатими ракетами ЗМ-14E;

протичовновими крилатими ракетами 91РЕ2 (для «Калібр-НКЕ») та 91РЕ1 (для «Калібр-ПЧЕ)

Точні характеристики й дані про дальність польотів крилатих ракет засекречені. За інформацією, яка є у відкритих джерелах, дальність стрільби ракетами з комплексів «Калібр» по наземних цілях складає 2,5 тисячі кілометрів, а по морських – досягає 375 км.

У більшості випадків росіяни намагаються уразити крилатими ракетами з комплексів «Калібр» наземні цілі. Для цього використовуються високоточні крилаті ракети 3М-14Е. Вони мають такі характеристики:

6,2 м у довжину;

розмах крил 3,08 м;

стартова маса починається від 1,4 тис. кг;

маса бойової частини 450 кг;

висоту польоту 20 м над поверхнею моря та 50 – 150 м над поверхнею землі.

За інформацією видання Forbes, вартість крилатої ракети, запущеної комплексом «Калібр» складає 6,5 млн доларів. Водночас інформаційно-консалтингова компанія, що висвітлює питання оборонно-промислової політики та оборони Defence Express називає іншу цифру – до 1 млн доларів.

Сучасні високоточні крилаті ракети, якими оснащені, зокрема, і ракетні комплекси «Калібр» різної модифікації можуть змінювати траєкторію, висоту польоту та його напрямок для того, щоб вводити в оману комплекси ППО.