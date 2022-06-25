Олексій Резніков заявив, що росіяни мають «безлімітний» ресурс снарядів

Російська армія випускає до тисячі снарядів кожної години, аби придушити психологічний стан Збройних сил, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Росіяни використовують до тисячі снарядів протягом однієї години, намагаючись придушити психологічний стан наших військових. Тисячу снарядів за годину вони висипають. Безлімітний ресурс у них сьогодні, на жаль», – сказав Резніков в інтерв’ю телеканалу ICTV, повідомила «Українська правда».

Водночас він наголосив, що проти такого безлімітного ресурсу можна протиставити лише ефективну зброю з доктриною іншого підходу до застосування – точкового ураження.

Додамо, що, окрім снарядів у зоні бойових дій, росіяни також обстрілюють Україну ракетами. Зокрема, за останню ніч вони випустили по кількох регіонах бюільш ніж 50 ракет різних типів, частину з яких збила українська ППО.