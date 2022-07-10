Росіяни намагаються створити черговий міф для аудиторії у РФ про начебто «успішну роботу» окупованої ЗАЕС

Російські окупанти вчинили ще одну провокацію на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС

Окупанти змусили керівництво АЕС допустити російського блогера-пропагандиста, представника Росатому та солдатів до блокового щита керування, повідомили в НАЕК «Енергоатом».

У приміщеннях з обмеженими доступом окупанти зніматимуть пропагандистські ролики про «успішну роботу» станції.

«Російські військові силоміць змусили керівництво станції допустити відомого російського блогера-пропагандиста із представником Росатому й у супроводі озброєних солдатів до блокового щита керування одного з енергоблоків атомної станції та до інших приміщень з обмеженим доступом. Там вони планують організувати зйомки і примушувати український персонал до участі в пропагандистських інтерв'ю», – розповіли в компанії.

Так росіяни намагаються створити черговий міф для аудиторії у РФ про начебто «успішну роботу» окупованої ЗАЕС.

В «Енергоатомі» наголосили – станція залишається у сфері управління НАЕК та постачає електроенергію в українську енергомережу, «очікуючи якнайшвидшого звільнення за допомогою ЗСУ».

«Відповідна нота про злочинні дії рашистів на Запорізькій атомній електростанції буде спрямована до міжнародних органів безпеки АЕС», – наголосили в компанії.

Як інформував ZAXID.NET, раніше стадо відомо, що російські окупаційні війська готують провокації на Запорізькій атомній електростанції. Вони хочуть звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території АЕС. Для цього змушують працівників осушувати охолоджувальні басейни, нібито щоб перевірити їх. Також загарбники хочуть зупинити насоси, що подають воду на системи безпеки енергоблоків. Якщо це відбудеться, то системи безпеки найбільшої в Європі атомної станції залишаться без охолодження, що може загрожувати ядерній безпеці.

Згодом в «Енергодарі» помер водолаз Запорізької АЕС, якого катували окупанти, бо відмовився пірнати в охолоджувальний басейн.