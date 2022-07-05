За планом росіян, усі робітники станції, що не погоджуються співпрацювати з ними, мають залишити Енергодар

Російські окупанти завозять на захоплену Запорізьку АЕС власних працівників з «Росенергоатому», оскільки українські фахівці відмовляються співпрацювати з ними. За планом росіян, усі незгодні робітники станції мають залишити місто Енергодар. Про це повідомили у Центі національного спротиву.

Як зазначається, не допомагають окупантам навіть пропозиції у формі підвищених зарплат і оплачуваного відпочинку в Кирилівці або Криму. Тож окупанти до кінця місяця планують сформувати новий штатний розпис станції. За планом росіян, усі робітники станції, що не погоджуються співпрацювати з ними, мають залишити місто.

«Зауважимо, що така ситуація в окупантів і в інших галузях. Так, не йдуть на співпрацю та не оформлюють нові трудові договори працівники ДСНС. Захоплену залізницю обслуговують працівники Кримського залізниці, адже місцеві здебільшого відмовились», – заявляють у Центрі.

Щоб мотивувати росіян переїздити на окуповану територію України, «переселенцям» виплачують премію – 8,5 тисячі рублів. Для забезпечення житлом росіяни проводять інвентаризацію в окупованих містах із подальшим розселенням у квартирах тих, хто залишив місто.

30 червня в НАЕК «Енергоатом» повідомили, що росіяни катують працівників Запорізької АЕС, щоб змусити їх осушити охолоджувальні басейни. Також окупанти викрадали опрацівників ЗАЕС.