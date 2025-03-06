Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу 5 березня

Увечері середи, 5 березня, російські війська ракетою атакували цивільну інфраструктуру Кривого Рогу. Унаслідок ворожого удару загинули дві людини, багато поранених. Про це повідомили голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За даними Лисака, на місці удару виникла пожежа. Під завалами пошкодженої будівлі могли бути люди.

«На зараз двоє загиблих, 29 поранених, з них 20 важкі – лікарі борються за їхнє життя. Аварійно-рятувальна операція триває», – згодом написав Олександр Вілкул.

В ОВА уточнили, що один із загиблих – 53-річний чоловік.

Рятувальники ліквідовують наслідки ракетної атаки на Кривий Ріг 5 березня (Усі фото – ДСНС)

У ДСНС повідомили, що надзвичайникам вдалось врятувати 18 людей. Станом на 23:55 тривала рятувальна операція на місці влучання.

Зауважимо, вибух у Кривому Розі пролунав близько 22:00. До цього Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на Кривий Ріг.

Згодом Олександр Вілкул повідомив, що кількість загиблих у Кривому Розі зросла до трьох. На місці влучання триває пошуково-рятувальна операція.

«Поранення отримали 31 людина, у тому числі 13-річна дівчинка. Наразі у лікарнях перебувають 28 осіб, з них 3 у вкрай важкому стані, 11 у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя і надають всю необхідну допомогу», – ідеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, окрім готелю пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, дві школи, два дитсадки, заклад культури, пошта, об’єкти бізнесу.

Кількість жертв ворожої терористичної атаки по Кривому Рогу зросла до чотирьох. У реанімації помер 43-річний чоловік.

П'ятницю, 7 березня, у Кривому Розі буде оголошено днем жалоби за жертвами ворожої терористичної атаки.

Доповнено. Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку по готелю в Кривому Розі. Зі слів президента, перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, США та Великої Британії.

«Вони вижили, бо встигли спуститись із номерів. Але, на жаль, чотири людини були вбиті цим ударом. Мої співчуття рідним та близьким», – написав президент.

Відповідні служби продовжують працювати на місці атаки. Через удар пошкоджено багато цивільних об’єктів навколо готелю.