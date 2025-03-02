Безпілотник влучив у багатоповерхівку в центрі Харкова близько 22:00

Увечері неділі, 2 березня, російські окупанти влучили безпілотником у житлову багатоповерхівку в центрі Харкова. На одному з поверхів зайнялась пожежа. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За словами Терехова, унаслідок атаки БпЛА постраждали щонайменше семеро людей. На місці інциденту працюють усі відповідні служби.

«Зараз гасять пожежу, яка внаслідок влучання БпЛА охопила кілька квартир на останньому поверсі багатоквартирного будинку», – ідеться в повідомленні.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що ворожий безпілотник влучив в останній поверх житлової п’ятиповерхівки в Салтівському районі Харкова. Попередньо, ворог застосував ударний безпілотник Shahed або «Герань-2».

«У квартирі, де відбулось безпосередньо влучання, ніхто не мешкав. Власник квартири зараз перебуває не в Харкові. У сусідній з цією квартирі сталась пожежа», – розповів речник прокуратури Дмитро Чубенко.

Наразі правоохоронці здійснюють поквартирний обхід серед мешканців пошкодженого будинку.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що зафіксовані пошкодження й у прилеглих будинках – там пошкоджено скління.

Доповнено. Кількість постраждалих у Харкові зросла до восьми, серед них семирічна дитина.



«Також внаслідок прильоту ворожого БпЛА пошкоджено три будинки, вибито майже півтори сотні вікон», – написав Терехов.