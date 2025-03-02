Поліція документує наслідки обстрілу на Харківщині

Удень неділі, 2 березня, російські окупанти завдали авіаційного удару по селу Довжик Харківської області. Про це інформує пресслужба Національної поліції.

«Сьогодні близько 16:00 війська РФ завдали авіаудару чотирма КАБами по селу Довжик Золочівської громади. Унаслідок обстрілу пошкоджені житлові приватні будинки», – ідеться в повідомленні.

Через російську авіаатаку постраждали 65-річна бабуся та її 14-річний онук. У хлопця діагностували осколкове поранення й гостру реакцію на стрес, у літньої жінки – вибухові поранення.

Поліція документує наслідки обстрілу та збирає докази воєнних злочинів російських загарбників.

Як писав ZAXID.NET, 2 березня російський дрон атакував цивільну маршрутку у Херсоні. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще десятеро отримали поранення.

Згодом російські окупанти з дрона атакували цивільний автомобіль в місті. Унаслідок вибуху важкі поранення дістала 48-річна жінка. Вона загинула на місці. Також постраждав 53-річний чоловік.