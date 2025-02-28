Місто масовано атакували ударні безпілотники

Увечері п’ятниці 28 лютого російські окупанти масовано завдали ударів дронами-камікадзе по центральній частині Харкова. Внаслідок влучань є руйнування у житловій забудові, також пошкоджений медичний заклад, де перебували люди, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За даними місцевої влади, у місті було щонайменше п’ять влучань. Найбільше вибухів зафіксували у Шевченківському районі Харкова, також постраждав Київський район міста.

«Усі влучання – центральна частина міста Харків», – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок атаки є пошкоджені житлові будинки – один із дронів впав біля багатоповерхівки, там вибило шибки. Також внаслідок влучання БпЛА зайнялася пожежа у медичному закладі. За словами Ігоря Терехова, там зайнялася пожежа.

Ще один удар припав на територію поблизу АЗС. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

«Армія Росії запустила по обласному центру щонайменше 8 безпілотників. Усі – виключно по цивільній інфраструктурі: Київський, Шевченківський, Новобаварський райони. Десятки пошкоджених будинків, на кількох місцях влучань виникли пожежі будівель та автомобілів», – повідомив згодом Синєгубов.

Інформації про постраждалих у місті наразі немає. На місця влучань виїхали рятувальники та правоохоронці. Станом на 23:50 дронова атака росіян триває.

Зазначимо, також про атаку дронів повідомили в Одеській ОВА. Внаслідок влучання БпЛА в Одеському районі області загинула людина, ще одна отримала поранення.