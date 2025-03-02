У неділю, 2 березня, російські окупанти атакували дроном цивільну маршрутку у Херсоні. Внаслідок атаки одна людина загинула, а майже десяток отримали поранення, повідомили у Херсонській ОВА та обласній прокуратурі.

Приблизно о 12:40 росіяни випустили дрон по Дніпровському району Херсона. БпЛА атакував пасажирську маршрутку, яка стояла на зупинці.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через атаку дрона загинула людина. Також він повідомив про щонайменше шістьох постраждалих.

«З мінно-вибуховими травмами до лікарні доправили чоловіків, 56 та 72 років, а також 66-річну жінку», – повідомив Прокудін.

Згодом у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури уточнили, що кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до дев’ятьох. Усіх травмованих госпіталізували.

Доповнено 14:37. Кількість постраждалих зросла до 10 людей – 58-річний чоловік зазнав мінно-вибухової травми та уламкового поранення ноги, повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.

За фактом атаки на маршрутку правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 ККУ (вчинення воєнного злочину).