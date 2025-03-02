Наслідки російського обстрілу Хмельниччини, 2 бересня 2025 року

У селі Пирогівці, що неподалік Хмельницького, внаслідок атаки російських БпЛА на території приватного господарства сталася пожежа. Вибухова хвиля пошкодила десять приватних будинків. Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що травми отримала 75-річна мешканка Пирогівців.

«Внаслідок атаки травмувалася жінка, яку доправили до лікарні. Після обстеження її відпустили додому з діагнозом гематома нижньої кінцівки. У десяти будинках вибито вікна, двері та пошкоджено покрівлю. В одному з цих приватних домоволодінь сталася пожежа, яку підрозділи ДСНС оперативно ліквідували», – написав Сергій Тюрін.

Він додав, що через ворожий обстріл також пошкоджений електротрансформатор, лінії електропередач і дах ангара одного з підприємств. Без електропостачання залишилися 266 приватних абонентів і 11 юридичних осіб. Станом на ранок 2 березня енергетики намагаються відновити живлення споживачів електрики.

Рятувальники ліквідують наслідки обстрілу. Відео ДСНС

Зазначимо, що окупанти дронами атакували Хмельницьку область вночі 2 березня. Повітряна тривога розпочалася о 00:50 і завершилася о 2:49. Силам ППО вдалося знищити шість ворожих БпЛА Shahed, які атакували область.

Додамо, що ворог також атакував Хмельниччину у ніч на 19 лютого. Тоді внаслідок дронової атаки були пошкоджені два автомобілі.