Дрони атакували Україну протягом ночі, вибухи лунали у 13 областях

У ніч на неділю, 2 березня, російські окупанти вчергове завдали ударів по Україні, застосувавши ударні дрони.Внаслідок атак постраждали чотири області, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Так, з 19:00 1 березня росіяни атакували Україну 79 безпілотниками типу Shahed та дронами-імітаторами. Пуски БпЛА відбувалися з російських Орла, Брянська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська.

Ворожі безпілотники збивали зенітні ракетні війська, а також підрозділи РЕБ із мобільними вогневими групами. В результаті роботи ППО вдалося знищити 63 дронів – вибухи лунали у 13 областях України.

Результат роботи ППО у ніч на 2 березня

Крім того, 16 дронів-імітаторів локаційно втратили без негативних наслідків.

За даними Повітряних сил, внаслідок атаки безпілотників є руйнування на території Харківської, Сумської, Запорізької та Хмельницької області. Наслідки атаки уточнюються.