Дрони атакували 12 областей, є руйнування у шістьох із них

У ніч на суботу, 1 березня, російські окупанти вчергове завдали масованого удару по Україні, застосувавши ударні дрони, повідомили у пресслужбі Повітряних сил. Внаслідок атаки є руйнування у низці областей, загиблий та поранені.

За даними Повітряних сил, з 19:30 28 лютого росіяни атакували Україну 154 ударними безпілотниками та дронами-імітаторами різних типів. Пуски БпЛА відбулися з російських Орла, Брянська, Курська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська.

До відбиття повітряної атаки залучалися українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. В результаті роботи ППО станом на 08:30 підтверджене збиття 103 ударних дронів типу Shahed.

Результат роботи ППО у ніч на 1 березня

Ще 51 дрон-імітатор локаційно втратили без негативних наслідків. Вибухи лунали на території 12 областей.

Внаслідок нічної атаки є руйнування низці областей України. Зокрема, на Одещині ударні дрони атакували підприємство – там є загиблий та троє поранених людей.

Також безпілотники масовано атакували Харків – у місті пошкоджений медичний центр для хронічно хворих та житлова забудова у центральній частині міста. Внаслідок атаки постраждали щонайменше семеро людей.

У Повітряних силах також повідомили про руйнування на Сумщині, Чернігівщині, Черкащині та Київщині. Втім, на момент публікації місцева влада не повідомляла про наслідки нічної атаки.