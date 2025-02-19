У ніч на середу, 19 лютого, Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. На території області знищили вісім БпЛА типу Shahed.

«Внаслідок ворожої атаки трапилось загорання сухої рослинності на відкритій місцевості та пошкоджено два автомобіля. Станом на цю годину звернень щодо травмованих чи загиблих не надходило», – повідомив у Facebook голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Додамо, що вночі 19 лютого російські війська атакували Україну 167 ударними БпЛА та двома балістичними ракетами. Силам ППО вдалося збити 106 ударних дронів. На Хмельниччині повітряна тривога тривала з 02:15 до 04:16.